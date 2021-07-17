В Європі підбили підсумки продажів нових автомобiлiв

Європейська асоціація автовиробників (ACEA) підвела підсумки червневих продажів. У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року у червні нинішнього було реалізовано на 10,4% більше нових легкових авто, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ ACEA. У червні у країнах ЄС спостерігалося зростання продажів нових легкових автомобілів. Крім того, перший літній місяць став одним з кращих місяців нинішнього року – володарями нових машин стали 1048143 європейських жителів. Найбільшу купівельну активність продемонстрували мешканці Німеччини (+24,5%), Іспанії (+17,1%) та Італії (+12,6%), а от у Франції спостерігався істотний спад (-14,7%).

За підсумками першого півріччя в країнах ЄС ринок нових легкових авто зріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 25,2% та досяг майже 5,4 млн. Однак, це все ще на 1,5 млн менше, ніж було зареєстровано у першому півріччі 2019 року. З 27-ми європейських країн найбільшою популярністю продукція автомобільних компаній користувалася в Італії (+51,4%), Іспанії (+34.4%), Франції (+28,9%) та Німеччини (+14,9%).

Підсумки продажів нових легкових авто в Європі за період з 2019 по 2021 рік. Джерело: acea.be

Топ-5 рейтингу серед виробників розподілився наступним чином. На першому місяці за підсумками першого півріччя у концерну Volkswagen, який реалізував 1506533 нових авто (+29,6%). На другому місці розташувався концерн Stellantis з результатом 1300480 машин (+33%). Трете місце у французькій Renault Group, яка привернула на свою сторону 502916 покупців (+10,6%). Замикають "п'ятірку" – німецький BMW Group c показником 443636 авто (+31%) та південнокорейський Hyundai, який реалізував 419139 машин брендів Hyundai та Kia (+41%).