Німеччина запровадила режим військової катастрофи

Міністерство оборони Німеччини ввело режим військової катастрофи через сильний шторм, який пройшов на заході країни і призвів до повеней, повідомляє Деловая столица.

В результаті негоди більше сотні людей загинули, ще понад тисячу вважаються зниклими без вісти. Дане рішення прийняла міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомили у відомстві.

Машини бундесверу прибувають в Альтенар для підтримки рятувальних служб/dpa

Таким чином, тепер командири зможуть на місці вирішувати, яку техніку направляти на допомогу місцевій владі.

Масштабний зсув у місті Ерфтштадт-Блесс

За даними видання, сильні дощі йдуть у Німеччині з вівторка, 13 липня.

Пошкодження в селі Шульд недалеко від Бад-Нойенар/dpa

До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових і їхня кількість буде збільшуватись.

Зруйнований міст в Шпайхері (Рейнланд-Пфальц)/dpa

Як зазначається, економічний збиток, нанесений ураганом, поки не піддається кількісній оцінці. Оскільки було порушено цілу низку доріг і мостів, а також залізничні колії. Крім того, були зруйновані численні будинки і ремісничі підприємства.