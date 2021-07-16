Легалізація зброї: що пропонують в новому законопроекті

Легалізація вогнепальної зброї в Україні такий же складний крок, як і легалізація медичної марихуани - політики до такого не готові, повідомляє Слово і діло.

Проти дозволу короткоствольної зброї виступав спікер парламенту Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський і вже колишній глава МВС Арсен Аваков.

У березні Рада відхилила законопроект про легалізацію громадянської вогнепальної зброї, але кілька тижнів тому група депутатів внесла новий законопроект.

Серед авторів законопроекту №5708 депутати від "Слуги народу", груп "Довіра" і "За майбутнє". У пояснювальній записці вони призводять таку статистику: громадяни легально володіють 1,3 млн одиниць вогнепальної зброї, але при цьому в загальній масі злочинів тільки 0,00006% відбулися з використанням цієї зброї.

Нардепи пропонують встановити кілька категорій цивільного вогнепальної зброї:

автоматичну вогнепальну зброю (А);

гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (В);

короткоствольну вогнепальну зброю (С);

довгоствольне вогнепальну гладкоствольну зброю (D);

довгоствольне вогнепальна нарізна і комбіноване вогнепальну зброю (Е).

Щоб контролювати, хто володіє зброєю, пропонують створити Єдиний державний реєстр вогнепальної зброї. Його власником буде Міністерство внутрішніх справ. Без внесення до реєстру володіти і користуватися зброєю буде заборонено.

Право на володіння зброєю можуть отримати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території країни. Посвідчення власника зброї буде видаватися в перший раз на три роки, а кожен наступний раз - на п'ять років.

Не можна буде отримати посвідчення власника зброї особам, у яких є медичні протипоказання або судимості.

Право на зброю категорії D буде у громадян старше 18 років, які пройшли спеціальне навчання. Зброя категорії В зможуть отримати тільки особи, чия діяльність пов'язана з ризиком для життя і здоров'я.

Зброєю категорії Е можуть володіти громадяни старше 25 років, яких не притягували до адміністративної відповідальності більше двох разів за порушення правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї.

Право на зброю категорії С можуть отримати спортсмени старше 18 років, які не рідше двох разів на рік брали участь в змаганнях в складі збірних України і мають звання майстра спорту в цьому напрямку.