Міжбанк: хто засипав ринок доларами

Різке збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю стало результатом активних продажів державними компаніями напередодні сплати податків і платежів до бюджету країни.

«Держбанки», виконуючи доручення своїх клієнтів, з самого ранку вийшли з продажем великих сум доларів і опустили котирування безготівкового долара до 27,22-27,23 гривень. На стороні покупців сьогодні протягом всієї торговельної сесії помічений Citibank. Його ордер на рівні 27,22 гривень не дав долару опуститися ще нижче. Фактично, він утримав котирування від більш сильного падіння, виконавши традиційну роботу Національного банку, який сьогодні вирішив не втручатися.

Втім, якщо Citibank піде і котирування впадуть нижче 27,20 гривень, поява регулятора не виключена.

Слідом за безготівковим продовжив рух вниз і курс готівкового долара. В обмінниках Києва вранці п'ятниці готівкового "американця" продавали по 27,26-27,27 гривень; до обіду цінник опустили до 27,21-27,22 гривень. Як повідомили порталу «Курс України» представники готівкового обмінного бізнесу, в районі 27,20 гривень вже з'являється серйозний попит, тому нижче опуститися долару просто не дали.

Євро на FOREX продовжує падіння після того, як вчора він піднявся до позначки 1,1850 долара. Сьогодні він знову опустився нижче 1,18 і досяг 1,1791 долара. Зниження на FOREX і падіння цінника на готівковий долар вдарили і по готівковим євро: до обіду в Києві з'явилися пропозиції купити євровалюту по 32,18-32,20 гривень.

Польський злотий відреагував на падіння ціни євро і теж подешевшав: сьогодні в Києві його пропонують вже по 7,00-7,03 гривень.

Російський рубль в світі торгується в діапазоні 74,05-74,45 рубля за долар, рухаючись від одного рівня до іншого. Готівковий рубль в Києві вже майже тиждень продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.