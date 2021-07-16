Зеленський показав документ, який об’єднав українців
Президент України Володимир Зеленський у 31-у річницю Декларації про державний суверенітет України заявив, що саме цей документ об’єднав увесь український народ у прагненні вирватися з радянського режиму й самостійно будувати свою державу. Також гарант оприлюднив фото документу у своєму Telegram-каналі, повідомляє Деловая столица.
"Декларація про державний суверенітет України стала першим юридично вагомим кроком до ухвалення доленосного Акта проголошення незалежності України", — йдеться у дописі до документу.
Також Зеленський закликав українців
"гідно продовжувати цю справу, розвиваючи незалежну європейську Україну".