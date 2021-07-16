Зниклий в Томській області літак Ан-28 знайшли

У Росії знайшли зниклий в Томській області літак Ан-28 з бортовим номером RA-28728. Він зробив небезпечну посадку.

Про це посилаючись на МНС повідомляє Telegram-канал Mash.

Як стало відомо, всі 19 пасажирів АН-28 живі, вони вибралися з літака, їх видно з повітря. Екстрені служби вже шукають майданчик для посадки.

Нагадаємо, на борту літака було чотири члени екіпажу і двоє дітей. Їх знайшли в 18:36 за місцевим часом.