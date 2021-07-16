Екологічна катастрофа: в Азовське море потрапила фарба

У Маріуполі під час фарбування оновленого пірсу біля Азовського моря в воду потрапила червона фарба. На берег вже винесло багато мертвої риби. Про це заявив депутат міськради голова фракції "Сила людей" Максим Бородін, повідомляє Вести.

Він розповів, що представники підрядника "Метінвест-Промсервіс" виконували роботи з фарбування низу пірсу за допомогою фарбувального пістолета. Фарба розбризкувалася прямо в море.

На місці робочі ситуацію не прокоментували.

Краплі фарби частково прибило до берега разом з мертвими мальками риб. Відпочиваючі, побоюючись забруднитися, не можуть зайти в море. Доступ до пірсу огородили стрічкою.

На банці з фарбою є попередження, що вона небезпечна для акватичного середовища.

На місце викликали представників екологічної інспекції. Фахівці взяли проби фарби на аналіз.