Екологічна катастрофа: в Азовське море потрапила фарба
У Маріуполі під час фарбування оновленого пірсу біля Азовського моря в воду потрапила червона фарба. На берег вже винесло багато мертвої риби. Про це заявив депутат міськради голова фракції "Сила людей" Максим Бородін, повідомляє Вести.
Він розповів, що представники підрядника "Метінвест-Промсервіс" виконували роботи з фарбування низу пірсу за допомогою фарбувального пістолета. Фарба розбризкувалася прямо в море.
На місці робочі ситуацію не прокоментували.
Краплі фарби частково прибило до берега разом з мертвими мальками риб. Відпочиваючі, побоюючись забруднитися, не можуть зайти в море. Доступ до пірсу огородили стрічкою.
На банці з фарбою є попередження, що вона небезпечна для акватичного середовища.
На місце викликали представників екологічної інспекції. Фахівці взяли проби фарби на аналіз.
"Ми вийшли з проханням до адміністрації порту. У них є спеціальний сорбент, який допомагає оперативно збирати плями нафти. Ми хочемо за допомогою цього сорбенту прибрати фарбу", - повідомив начальник управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Ваагн Мнацаканян.