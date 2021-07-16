В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди в Києві і області

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області. Їх фіксуватимуть у найближчу годину з утриманням до кінця доби, повідомляє РБК-Украина.

Зокрема, на території області очікується гроза. Оголошений перший рівень небезпечності.