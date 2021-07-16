В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди в Києві і області
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області. Їх фіксуватимуть у найближчу годину з утриманням до кінця доби, повідомляє РБК-Украина.
Зокрема, на території області очікується гроза. Оголошений перший рівень небезпечності.
"Нестійкість атмосфери спричинила розвиток окремих купчасто-дощових хмар над Київщиною і не тільки. На цей момент гроза спостерігається на метеорологічній станції в Тетереві", - говориться в повідомленні.