Україна планує підписати п'ять "безвізів" з ЄС
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна в найближчі два роки планує підписати з Європейським Союзом п'ять угод про лібералізацію відносин у різних сферах, повідомляє Кореспондент.
Про це глава Кабміну сказав у ході виступу у Верховній Раді в п'ятницю, 16 липня.
"Ми продовжуємо діалог з нашими європейськими партнерами, щоб промисловий безвіз для українських промислових товарів став реальністю вже в найближчий рік", - сказав Шмигаль.
Також, за його словами, в уряді очікують у найближчі два роки отримати ще чотири "безвізи" з ЄС.
"Це - авіаційний безвіз або угода про відкрите небо, енергетичний безвіз або приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E, митний безвіз або приєднання до конвенції про процедуру загального транзиту і, звичайно, цифровий безвіз", - пояснив прем'єр.