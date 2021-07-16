Україна планує підписати п'ять "безвізів" з ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна в найближчі два роки планує підписати з Європейським Союзом п'ять угод про лібералізацію відносин у різних сферах, повідомляє Кореспондент.

Про це глава Кабміну сказав у ході виступу у Верховній Раді в п'ятницю, 16 липня.

"Ми продовжуємо діалог з нашими європейськими партнерами, щоб промисловий безвіз для українських промислових товарів став реальністю вже в найближчий рік" , - сказав Шмигаль.

Також, за його словами, в уряді очікують у найближчі два роки отримати ще чотири "безвізи" з ЄС.