Разумков прокоментував можливі відставки в уряді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що питання про подальші відставки міністрів може вирішитися цієї осені, а сам він має питання стосовно виконання роботи щонайменше до трьох членів уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що деяких міністрів можна зарахувати до числа тих, хто непогано виконує свою роботу, а до деяких є питання і в мене, і в народних депутатів. Чи будуть вони виноситися на відставку, побачимо. Зараз - точно ні. В літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени - подивимося", - сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю.