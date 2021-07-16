ЄС, США і НАТО наполягають на тому, щоб Україна прийняла закон про СБУ

Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і США, закликала Верховну Раду "без зволікання" прийняти законопроект про СБУ, повідомляє Ліга.net.

Партнери України вважають законопроект відповідним європейським і євроатлантичним принципам і практикам. Крім того, в заяві наголошується, що проект закону про СБУ "перспективна основа для реформ" в Україні.

Законопроект, затверджений 14 липня в ВР, передбачає скорочення штату і демілітаризацію СБУ, а також поступове позбавлення Служби всіх повноважень досудового розслідування.

Саме позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування дозволить реформі стати реальністю, говориться в документі.