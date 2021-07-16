В Офисе президента снова хотят уволить Кличко
В Офисе президента все еще хотят уволить Виталия Кличко из должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Об этом пишет канал "Политика страны".
Сейчас на Банковой, рассматривается три кандидатуры.
1. Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба (Кличко в своё время говорил, что его рекомендовал Ермак).
2. Юрий Голик - один из главных координаторов и пиарщиков проекта «Большая стройка».
3. Представитель Кабмина в Раде нардеп Елена Шуляк, которая в прошлом была не чужда строительному бизнесу.
Но пока в ОП еще не приняли окончательное решение об увольнении Кличко, но такова вероятность высока.
"Есть юридические моменты - имеет ли право президент разделять должности городского головы и главы КГГА. Хотя юристы на Банковой склоняются к мысли, что имеет право.
Второй момент - кандидаты. Если ставить человека на должность главы КГГА, то должен быть какой-то мощный кадр, который полностью обнулит Кличко, который останется мэром, пусть и без серьёзных полномочий. Но есть сомнения, что с этой задачей справятся кандидаты, которые сейчас рассматриваются", - говорит источник.