В Офисе президента снова хотят уволить Кличко

В Офисе президента все еще хотят уволить Виталия Кличко из должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом пишет канал "Политика страны"﻿.

Сейчас на Банковой, рассматривается три кандидатуры.

1. Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба (Кличко в своё время говорил, что его рекомендовал Ермак).

2. Юрий Голик - один из главных координаторов и пиарщиков проекта «Большая стройка».

3. Представитель Кабмина в Раде нардеп Елена Шуляк, которая в прошлом была не чужда строительному бизнесу.

Но пока в ОП еще не приняли окончательное решение об увольнении Кличко, но такова вероятность высока.

"Есть юридические моменты - имеет ли право президент разделять должности городского головы и главы КГГА. Хотя юристы на Банковой склоняются к мысли, что имеет право.