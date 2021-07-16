Названа причина повені в Німеччині

Член Партії піратів Німеччини Грегорі Енгельс назвав глобальні зміни клімату причиною повені в Німеччині, повідомляє Лента.Ру.

Енгельс назвав те, що відбувається на заході країни природною катастрофою і зазначив, що з кожним роком число подібних катаклізмів у всьому світі тільки зростає.

"Це не така повінь, яке відбувається у нас щороку, навесні, коли сніг тане в Альпах. Такої повені в Німеччині не було ніколи", - сказав він.

За його словами, дощ був небувалої сили і моментально затопила вулиці, розмив дороги і ізолював райони.

Також Енгельс підкреслив, що головне завдання людства сьогодні - захист клімату.

Пповінь стала найбільш смертоносною в країні за останні кілька десятиліть. Вода піднялася вище нормального рівня на 5,75 метра - це на два метри вище, ніж попереднє рекордне повінь - і підніметься ще. Відомо про руйнування десятків будинків. Число жертв перевищило 100, зниклими безвісти вважаються понад 1,3 тисячі осіб.