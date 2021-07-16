Екс-голова "Укрзалізниці" вимагає від компанії 17 мільйонів гривень моральної шкоди
Колишній керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак намагається через суд домогтися поновлення на посаді та виплати компанією моральної шкоди через "незаконне звільнення", повідомляє УНИАН.
Документ з подробицями позову проти "Укрзалізниці" оприлюднено 15 липня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Зокрема, в документі йдеться, що позивач вимагає визнати незаконним наказ про припинення трудового договору та поновити його на посаді голови правління АТ "Укрзалізниця". Попри те, що в документі позивач залишився анонімним, ці вимоги вказують, що ініціатором судового провадження виступає саме Володимир Жмак.
Моральну шкоду через звільнення позивач оцінив у 16,8 млн гривень. Крім цього, Жмак хоче також стягнути з УЗ середній заробіток за весь час вимушеного прогулу - з дня звільнення до дня поновлення на роботі.
Шевченківський районний суд м. Києва постановив відкрити провадження у справі. Підготовче засідання планується провести 16 серпня.