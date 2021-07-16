Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський ввів до складу РНБО нового главу МВС Дениса Монастирського, повідомляє Деловая столица.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — міністра внутрішніх справ України", — йдеться в указі президента.
"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Авакова", — також сказано в документі.
Нагадаємо, народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ України. Верховна Рада сьогодні проголосувала за його призначення.