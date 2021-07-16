Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу РНБО нового главу МВС Дениса Монастирського, повідомляє Деловая столица.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — міністра внутрішніх справ України" , — йдеться в указі президента.

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Авакова" , — також сказано в документі.

Нагадаємо, народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ України. Верховна Рада сьогодні проголосувала за його призначення.