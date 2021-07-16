Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО

Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу РНБО нового главу МВС Дениса Монастирського, повідомляє Деловая столица.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — міністра внутрішніх справ України", — йдеться в указі президента.
"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Авакова", — також сказано в документі.

Нагадаємо, народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ України. Верховна Рада сьогодні проголосувала за його призначення.

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