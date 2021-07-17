Гороскоп на 17 липня для всіх знаків Зодіаку

У суботу, 17 липня, астрологи не радять приймати важливі рішення або робити великі покупки, повідомляє УНИАН.

Овен

Зірки гороскопу радять Овну в цей день не розслаблятися і не здавати завойованих позицій. Покажіть конкуренту зуби!

Тілець

У суботу Тілець не буде налаштований на трудові подвиги. У нього буде спостерігатися вигорання і занепад сил.

Близнюки

Зірки гороскопу обіцяють, що Близнюкам 17 липня буде непросто увійти в нормальний ритм.

Рак

Завтра в справах Рак буде керуватися правилом: "Робота не вовк, в ліс не втече!".

Лев

Леву варто використовувати цей день з найбільшою вигодою для себе. Головне, щоб його гра була делікатною і тонкою.

Діва

Діва 17 липня весь день будуватиме плани свого збагачення. Але не варто поспішати втілювати їх у життя.

Терези

Терези в суботу зуміють проявити всі свої приховані таланти, стрімко і чітко справляючись з величезним обсягом робіт.

Скорпіон

Скорпіон в цей день ризикує щось втратити. Може йтися і про цілком конкретні речі.

Стрілець

Протягом дня можливі будь-які сюрпризи: зірки гороскопу попереджають Стрільця, що ситуація буде розвиватися непередбачувано.

Козеріг

Козеріг 17 липня може зіткнутися з такою проблемою, як поверховість і безпечність оточуючих.

Водолій

У цей день час працює проти Водолія: весь день він здатний спізнюватися кудись.

Риби

Зірки гороскопу попереджають: оточуючі будуть провокувати Риб на те, щоб вони вступили в який-небудь диспут, проте піддаватися цьому пориву не варто.