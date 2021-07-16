Польща вводить нову вимогу для мандрівників

Уряд Польщі вводить нову вимогу для всіх, хто прибуває в країну з суботи, 17 липня. Тепер перед прибуттям до Польщі необхідно буде заповнювати карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді, повідомляє РБК-Украина.

Документ, який допомагає Департаменту охорони здоров'я виявити інфікованих коронавірусом, досі можна було заповнити в паперовому вигляді. Починаючи з суботи, тільки при відсутності доступу до IT-системи паперові карти будуть дійсні.

Електронну форму, яку необхідно заповнити, можна знайти за посиланням. Документ необхідно заповнити перед відправленням в країну.

У карті місцезнаходження мандрівника мандрівникам необхідно буде вказати таку інформацію, як:

країна, звідки почалася подорож,

номер рейсу,

дата прибуття,

ім'я та прізвище,

номер PESEL або документ, що засвідчує особу (посвідчення особи або паспорт),

контактні дані (телефон, адреса електронної пошти),

адреси всіх місць, де мають намір зупинитися протягом перших 14 днів перебування в Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку),

інформацію про те, чи є довідка про те, що одужали або повністю вакциновані, або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Електронна форма покликана допомогти зменшити швидке поширення коронавірусу, адже якщо на борту літака був заражений, то надана інформація допоможе швидко знайти людей, які подорожували з ним.