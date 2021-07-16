Погода на вихідні: подекуди грози з дощем, але в цілому - спека

Дощі продовжать лити в деяких регіонах України, тільки тепер ще й із грозами. Також на вихідних площа з опадами трохи зменшиться. У цілому ж по країні погода залишиться спекотною та хмарною.

У суботу, 17 липня, на заході, на півночі та в центрі країни температура вдень буде близько 30-34°С і від 18 до 23°С уночі. На сході України буде ще спекотніше - там очікується 31-33°С удень і 20-22°С уночі. Найгарячішим виявиться південь - від 33 до 35°С удень і 20-23°С уночі. І тільки в Одеській області вдень буде найбільш прохолодно - усього 29-31°С. У Криму ж очікується 32-34°С удень і 21-23°С уночі.

У суботу дощі з грозами проллються на заході (крім Чернівецької області), на півночі та на сході країни (крім Донецької області), а також у Житомирській і Полтавській областях. У інших же областях буде хмарно з проясненнями. Що стосується вітру, то на сході й у центрі країни буде близько 4-14 км/год, на півдні та на півночі - 7-11 км/год, на заході - 4-11 км/год у середньому, місцями шквали до 18 км/годину, у Криму - усього 4-7 км/год у середньому.

Погода, очікувана в суботу, 17 липня. Скріншот: Meteobar

У неділю, 18 липня, на заході температура трохи спаде - обіцяють від 29 до 32°С удень і 19-22°С уночі. На півночі, на сході та в центрі країни буде найбільш помірно - близько 30-33°С удень і 20-22°С уночі. На півдні буде знову гаряче - від 32 до 36°С удень у Херсонській області та близько 21-24°С уночі. Середня температура вдень у Криму також підніметься на один градус - там очікується 33-35°С, уночі - 21-23°С.

У неділю дощі з грозами проллються в тих же регіонах, що й у суботу, крім східних та Полтавської області. Але також до районів з опадами та грозою приєднається Київська область. На решті території буде також хмарно й із проясненнями, як і в суботу. За вітром: схід - 7-11 км/год, південь, північ і центр - 4-11 км/год, захід - 4-14 км/год, Крим - 4-7 км/год.

Погода, очікувана в неділю, 18 липня. Скріншот: Meteobar

Укргідрометцентр попереджає, що 17-18 липня в західних, північних, східних областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 17-18 липня очікується температура від 21 до 33°С протягом дня і вітер 4-11 км/год. У суботу, 17 липня, можливий невеликий дощ.