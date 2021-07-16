У Запоріжжі "Тесла" протаранила чебуречну: є постраждалі

Посетители и работники чебуречной пострадали в результате наезда на киоск машины "Тесла" в Запорожье, повідомляє Депо.

Таран "Теслой" киоска с чебуреками на перекрестке улиц Крепостная и Александровская не обошелся без пострадавших. Травмы получили четыре человека, которые находились в киоске: посетители и работники, а также водительница и пассажир "Теслы". Все госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Известно, что за рулем "Теслы" была 58-летняя женщина. Она, по ее словам, не справилась с управлением, выполняя маневр поворота.

На месте работал следователь, который должен установить все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование проводится по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.