В Україні можуть збільшити ліміти виплат по ДТП

Страхові виплати можуть збільшити до 160 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну, та до 320 тис. грн. за шкоду життю та здоров’ю, повідомляє 24 Канал.

МТСБУ﻿ звернулось до Національного банку України з пропозицією переглянути страхові суми (максимальний розмір виплати) з ОСЦПВ в бік підвищення: до 160 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну потерпілого, та 320 тис. грн. за шкоду життю та здоров’ю. Також пропонується збільшити ліміт виплат за європротоколом до 80 тис. грн.

Зараз страхові суми становлять 130 тис. грн. та 260 тис. грн. відповідно, ліміт виплат за європротоколом – 50 тис. грн.

Останній раз страхові суми змінювались розпорядженням Нацкомфінпослуг за поданням МТСБУ в вересні 2019 р. Розмір страхових сум підвищується відповідно до показника інфляції, як це встановлено чинним законодавством.

За підсумками 1 кв. 2021 р. на виплати за шкоду майну, що перевищуються суму в 130 тис. грн., припадає 0,65% від загальної кількості виплат, зроблених страховиками ОСЦПВ, проте сума таких виплат складає понад 4,3% від загальної.