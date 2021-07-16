Спіймали на "гарячому": ДБР затримало прокурора Бердянську на хабарі

Правоохоронці затримали прокурора Бердянської окружної прокуратури через вимагання хабаря. Зловмисник обіцяв місцевому підприємцю закрити кримінальне провадження, повідомляє РБК-Украина.

фото dbr.gov.ua

Згідно з даними слідства, прокурор вимагав від підприємця 25 тисяч доларів, задля закриття кримінального провадження й ігнорування подальших, нібито, правопорушень.﻿

фото dbr.gov.ua

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання хабаря.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України, прокурору Бердянської окружної прокуратури загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

фото dbr.gov.ua

фото dbr.gov.ua

фото dbr.gov.ua

фото dbr.gov.ua

Автор: Сергій Пишкін