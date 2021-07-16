РНБО запровадила санкції проти дев'яти українців з "чорного списку" США

В ході засідання РНБО запровадила санкції щодо 9 українців, які перебувають у списку санкцій США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

При цьому прізвища цих громадян чиновник не назвав.

Нагадаємо, ще в червні Данілов говорив, що РНБО займеться українцями з "чорного списку" США.

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення виїзного засідання РНБО у одному з обласних центрів.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони пройде 16 липня в Сумах.

Однак плани змінилися і засідання відбулося в Києві.