137 видів сировини будуть під особливим контролем - РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов повідомив про визначення 137 видах сировини, корисних копалин, які будуть під особливим контролем Української держави, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Визначено 137 видів сировини, корисних копалин, які на сьогоднішній день будуть під особливим контролем нашої держави. Будуть по іншим процедурам, більш ретельно з боку держави видаватися ці ліцензії, тому що ми бачимо, що відбувається", - сказав Данилов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Києві в п'ятницю.

Він вказав, що у компаній є ліцензії на видобуток міді, однак жоден кілограм міді в Україні не видобувається.