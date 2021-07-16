Україна посилить вимоги для в'їзду з Росії та Білорусі

В Україні мають намір посилити вимоги для в'їзду громадян з п'яти країн, включаючи РФ і Білорусь, через ситуацію з коронавирусной інфекцією, повідомляє Страна.ua.

Про це під час брифінгу повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

"Мова йде про ті країни (у нас є чотири країни плюс одна, там будуть жорсткі обмеження ставити до цих країн), безпосередньо де бушує (індійський штам): це Індія, Білорусь, Росія і ще дві країни ЄС", - заявив він.

За його словами, Київ буде "ставити вимоги, щоб зменшити кількість людей, які будуть приїжджати".

Також він не виключив, що уряд прийме "додаткові заходи" по цим країнам.