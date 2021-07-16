Що очікується на валютному ринку на вихідних

У п'ятницю зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. При цьому рівень 27,22 гривень на покупку встояв не без допомоги великого учасника торгів.

У зв'язку з тим, що вже з наступного понеділка треба буде платити податки і перераховувати платежі в бюджет, великі держкомпанії вирішили заздалегідь приготувати необхідні обсяги гривні і сьогодні вийшли з великими продажами валюти. Котирування просіли до 27,215 гривень на покупку і 27,22 гривень на продажу. Ситуацією скористався Citibank, уже кілька днів поспіль займається скупкою валюти в інтересах клієнтів-нерезидентів. Він вийшов з великим ордером на покупку за ціною 27,22 гривень і фактично утримав долар від падіння. До нього приєдналися спекулянти, які на початку тижня продавали долари, а тепер вирішили зафіксувати прибуток. Спільними зусиллями баланс попиту-пропозиції було встановлено. Втручання Національного банку не треба було, хоча регулятор був готовий прийти на допомогу.

Закрили торги п'ятниці на 3 копійки на купівлі і на 2 копійки на продажу нижче, ніж у четвер.

хід торгів

Стартові котирування - 27,24 / 27,285 (покупка / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже вчорашнього: спред на відкритті склав 4,5 копійки. Перша угода за ціною 27,255 гривень пройшла о 09:45. З самого початку продавців було в 2, а часом - навіть в 3 рази більше, ніж покупців, тому цінник на продаж швидко опустився до рівня 27,23 гривень, і закипіла торгівля. Продавці сьогодні сильно не торгувалися, а покупці, розуміючи, що ціна хороша, відмінно брали. Мінімальні денні рівні встановили в районі 12: 20-12: 30. Поява Citibankа з великою покупкою на рівні 27,22 було сприйнято як сигнал: «Треба брати!» Тут же з'явилися спекулянти, які почали відкуповуватися дешевші пропозиції, і все ж змусили до закриття торгів трохи підняти ціни (буквально на пару копійок).

Котирування закриття - 27,235 / 27,255 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс більш ніж в 1,5 рази в порівнянні з четвергом і склав 176 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2319 гривень.

Офіційний курс долара на 19 липня встановлено на позначці 27,2301 гривень за долар, зниження на 6,04 копійок.

Офіційний курс євро на 19 липня встановлено на позначці 32,1410 гривні за євро, зниження на 9,59 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1807. Вчорашнє падіння євро від рівня 1,1850 долара продовжилося сьогодні: о 15:30 була досягнута відмітка 1,1791 долара. Звідси євро почали відкуповуватися, фіксуючи прибуток, гравці-краткосрочники, і євро трохи відкотився вгору.

Російський рубль протягом дня робив різкі рухи в діапазоні від 74,05 до 74,45 рублів за долар, але до вечора перейшов в наступ і досяг позначки 73,95 рубля. Станом на 19:00 рубль торгується між рівнями 73,96 і 74,08 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці «завмерла»: 3,65-3,67 гривень за 10 рублів тримається вже цілий тиждень.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

Сьогоднішнє зниження міжбанківських котирувань в напрямку мінімумів за останні два тижні дало непоганий поштовх і готівковим валютному ринку. Курс долара в обмінниках Києва вдень знизився до 27,21-27,22 гривень. Правда, вже до вечора з'явився попит на валюту підштовхнув цифри трохи вгору, і до кінця дня долар в Києві дешевше 27,24 гривень купити було складно. Але на вихідних, коли закриються відділення банків, і конкуренції стане менше, обмінники будуть змушені опустити спочатку курс покупки, а потім і продажу. На Західній Україні процес вже йде повним ходом: у Львові сьогодні долар продавали по 27,20 гривень, а в Ужгороді - навіть по 27,17 гривень.

Прискорилося падіння і ціни готівкового євро: до вечора в Києві його продавали вже по 32,16-32,18 гривень. В районі 32,15-32,20 гривень його продаватимуть і на вихідних. Попит на євровалюту за такими цінами буде.

Що стосується готівкового рубля, його ціна на рівні 3,65-3,67 гривні за 10 рублів збережеться і на вихідних. Причина: рубль в світі зараз зміцнюється до долара приблизно з тією ж швидкістю, що і гривня. А ось з понеділка не виключено, що він подешевшає ще на пару копійок.