Що очікується на валютному ринку на вихідних
У п'ятницю зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. При цьому рівень 27,22 гривень на покупку встояв не без допомоги великого учасника торгів.
У зв'язку з тим, що вже з наступного понеділка треба буде платити податки і перераховувати платежі в бюджет, великі держкомпанії вирішили заздалегідь приготувати необхідні обсяги гривні і сьогодні вийшли з великими продажами валюти. Котирування просіли до 27,215 гривень на покупку і 27,22 гривень на продажу. Ситуацією скористався Citibank, уже кілька днів поспіль займається скупкою валюти в інтересах клієнтів-нерезидентів. Він вийшов з великим ордером на покупку за ціною 27,22 гривень і фактично утримав долар від падіння. До нього приєдналися спекулянти, які на початку тижня продавали долари, а тепер вирішили зафіксувати прибуток. Спільними зусиллями баланс попиту-пропозиції було встановлено. Втручання Національного банку не треба було, хоча регулятор був готовий прийти на допомогу.
Закрили торги п'ятниці на 3 копійки на купівлі і на 2 копійки на продажу нижче, ніж у четвер.
хід торгів
Стартові котирування - 27,24 / 27,285 (покупка / продаж).
Торги п'ятниці відкрилися вже вчорашнього: спред на відкритті склав 4,5 копійки. Перша угода за ціною 27,255 гривень пройшла о 09:45. З самого початку продавців було в 2, а часом - навіть в 3 рази більше, ніж покупців, тому цінник на продаж швидко опустився до рівня 27,23 гривень, і закипіла торгівля. Продавці сьогодні сильно не торгувалися, а покупці, розуміючи, що ціна хороша, відмінно брали. Мінімальні денні рівні встановили в районі 12: 20-12: 30. Поява Citibankа з великою покупкою на рівні 27,22 було сприйнято як сигнал: «Треба брати!» Тут же з'явилися спекулянти, які почали відкуповуватися дешевші пропозиції, і все ж змусили до закриття торгів трохи підняти ціни (буквально на пару копійок).
Котирування закриття - 27,235 / 27,255 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс більш ніж в 1,5 рази в порівнянні з четвергом і склав 176 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2319 гривень.
- Офіційний курс долара на 19 липня встановлено на позначці 27,2301 гривень за долар, зниження на 6,04 копійок.
- Офіційний курс євро на 19 липня встановлено на позначці 32,1410 гривні за євро, зниження на 9,59 копійок.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1807. Вчорашнє падіння євро від рівня 1,1850 долара продовжилося сьогодні: о 15:30 була досягнута відмітка 1,1791 долара. Звідси євро почали відкуповуватися, фіксуючи прибуток, гравці-краткосрочники, і євро трохи відкотився вгору.
Російський рубль протягом дня робив різкі рухи в діапазоні від 74,05 до 74,45 рублів за долар, але до вечора перейшов в наступ і досяг позначки 73,95 рубля. Станом на 19:00 рубль торгується між рівнями 73,96 і 74,08 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці «завмерла»: 3,65-3,67 гривень за 10 рублів тримається вже цілий тиждень.
Що очікується на валютному ринку на вихідних
Сьогоднішнє зниження міжбанківських котирувань в напрямку мінімумів за останні два тижні дало непоганий поштовх і готівковим валютному ринку. Курс долара в обмінниках Києва вдень знизився до 27,21-27,22 гривень. Правда, вже до вечора з'явився попит на валюту підштовхнув цифри трохи вгору, і до кінця дня долар в Києві дешевше 27,24 гривень купити було складно. Але на вихідних, коли закриються відділення банків, і конкуренції стане менше, обмінники будуть змушені опустити спочатку курс покупки, а потім і продажу. На Західній Україні процес вже йде повним ходом: у Львові сьогодні долар продавали по 27,20 гривень, а в Ужгороді - навіть по 27,17 гривень.
Прискорилося падіння і ціни готівкового євро: до вечора в Києві його продавали вже по 32,16-32,18 гривень. В районі 32,15-32,20 гривень його продаватимуть і на вихідних. Попит на євровалюту за такими цінами буде.
Що стосується готівкового рубля, його ціна на рівні 3,65-3,67 гривні за 10 рублів збережеться і на вихідних. Причина: рубль в світі зараз зміцнюється до долара приблизно з тією ж швидкістю, що і гривня. А ось з понеділка не виключено, що він подешевшає ще на пару копійок.