Данія відкриває в'їзд для українців

З суботи, 17 липня, громадяни України зможуть в'їжджати на територію Данії, однак для цього знадобиться негативний тест на коронавірус, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи" , — написав він.

Зазначимо, що Данія внесла Україну до списку "жовтих" країн. Тому для вʼїзду в Данію буде необхідний негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до вʼїзду на територію країни, або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин.

При цьому по прибуттю в Данію необхідно буде здати ще один тест. Однак якщо мандрівник прибуде в країну літаком зробити тест можна буде безкоштовно безпосередньо в аеропорту.