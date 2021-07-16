У Британії заборонять проводити "середньовічні" тести на цноту

У британських клініках Англії та Уельсу заборонять проводити "середньовічні" тести на цноту і операції з її відновлення, повідомляє УНИАН.

Законопроект про заборону процедур був внесений депутатом від консерваторів Річардом Холденом.

Згідно з текстом законопроекту, оцінка цілісності дівочої пліви стане кримінальним злочином, це ж стосується і гіменопластики - операції з відновлення цноти.

"Молоді дівчата заслуговують на те, щоб рости, не турбуючись про те, що "розірвали свою жіночність", тому ми повинні покласти край цьому насильству, заснованому на честі" , - вважає Холден.

Він турбується, що дівчат і жінок, які "провалили перевірку", можуть піддати вбивству честі.