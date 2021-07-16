РНБО ввела санкції проти установи з РФ за фейковий сайт президента

Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ввела санкції проти установи з Російської Федерації. Санкції були накладені за створення фейкового сайту президента України, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні було прийнято рішення стосовно тієї установи, яка знаходиться на території Російської Федерації, яка створила дубляж сайту президента України. Ми сьогодні на засіданні Ради безпеки й оборони на неї наклали санкції" , - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Держспецзв'язку виявила фейковий сайт президента України, який адмініструвався з Росії, та заблокувала його.

Автор: Дмитро Левицький