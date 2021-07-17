Олімпіади-2020: церемонія відкриття і всі подробиці

Уже в п'ятницю, 23 липня, в японському Токіо стартують XXXII літні Олімпійські ігри. Змагання повинні були відбутися ще минулого року, проте були відкладені через пандемію коронавірусу, повідомляє Обозреватель.

Незважаючи на нове зростання захворюваності в Японії та оголошення в Токіо надзвичайної ситуації, Ігри було вирішено не переносити. Водночас організатори заборонили вболівальникам відвідувати об'єкти Олімпіади.

У Токіо введено режим надзвичайної ситуації.

За традицією в стартовий день ОІ відбудеться церемонія відкриття. Початок – о 14:00 за київським часом.

Побачити яскраве шоу можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі UA: Перший. Крім того, ефір з Токіо проведуть російський Перший канал і білоруський державний мовник "Білорусь 1".

Головна арена Олімпіади-2020.

Сама церемонія триватиме більше трьох годин, а для того, щоб дотримуватися соціальної дистанції між проходами команд, її продовжили на 30 хвилин.

На Іграх будуть розіграні 339 комплектів нагород в 33 видах спорту. За медалі посперечаються понад 11000 спортсменів з 206 країн.

Медалі Олімпіади в Токіо. Джерело: Denverpost.com

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Україна в Токіо представлять 157 спортсменів, які виступлять в 25 видах спорту. Напередодні від'їзду нашої команду до Японії відбулася презентація форми національної збірної, яка викликала бурхливе обговорення серед вболівальників.

Презентації форми олімпійської збірної України. Джерело: НОК України

Україну в Токіо представлять 157 спортсменів. Джерело: НОК України

Українці виступлять на ОІ в 25 видах спорту. Джерело: НОК України

Українці вже зіткнулися з першими проблемами в Японії. Каноістка Вікторія Ус була ізольована після того, як у пасажирів літака, на якому вона прилетіла до Токіо, був діагностований COVID-19.