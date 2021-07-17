Олімпіади-2020: церемонія відкриття і всі подробиці
Уже в п'ятницю, 23 липня, в японському Токіо стартують XXXII літні Олімпійські ігри. Змагання повинні були відбутися ще минулого року, проте були відкладені через пандемію коронавірусу, повідомляє Обозреватель.
Незважаючи на нове зростання захворюваності в Японії та оголошення в Токіо надзвичайної ситуації, Ігри було вирішено не переносити. Водночас організатори заборонили вболівальникам відвідувати об'єкти Олімпіади.
За традицією в стартовий день ОІ відбудеться церемонія відкриття. Початок – о 14:00 за київським часом.
Побачити яскраве шоу можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі UA: Перший. Крім того, ефір з Токіо проведуть російський Перший канал і білоруський державний мовник "Білорусь 1".
Сама церемонія триватиме більше трьох годин, а для того, щоб дотримуватися соціальної дистанції між проходами команд, її продовжили на 30 хвилин.
На Іграх будуть розіграні 339 комплектів нагород в 33 видах спорту. За медалі посперечаються понад 11000 спортсменів з 206 країн.
ВИДИ СПОРТУ
- Бадмінтон
- Баскетбол
- Бейсбол
- Бокс
- Боротьба вільна
- Боротьба греко-римська
- Важка атлетика
- Велоспорт
- Водне поло
- Волейбол
- Волейбол пляжний
- Гандбол
- Гімнастика спортивна
- Гімнастика художня
- Гольф
- Веслування академічне
- Гребля на байдарках і каное
- Дзюдо
- Карате
- Кінний спорт
- Легка атлетика
- Вітрильний спорт
- Плавання
- Стрибки у воду
- Стрибки на батуті
- Регбі
- Серфінг
- Синхронне плавання
- Скелелазіння спортивне
- Скейтбординг
- Сучасне п'ятиборство
- Софтбол
- Стрільба
- Стрільба з лука
- Теніс
- Теніс настільний
- Триатлон
- Тхеквондо
- Фехтування
- Футбол
- Хокей на траві
РОЗКЛАД ОЛІМПІАДИ-2020
Україна в Токіо представлять 157 спортсменів, які виступлять в 25 видах спорту. Напередодні від'їзду нашої команду до Японії відбулася презентація форми національної збірної, яка викликала бурхливе обговорення серед вболівальників.
Українці вже зіткнулися з першими проблемами в Японії. Каноістка Вікторія Ус була ізольована після того, як у пасажирів літака, на якому вона прилетіла до Токіо, був діагностований COVID-19.