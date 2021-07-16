Зеленський призначив понад 3 млн гривен грантів для кінематографістів

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №518/2021-рп, яким призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення та реалізації творчих проектів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в документі, грант у розмірі 1 млн 089 тис. грн призначено режисерові Христині Зінчук для виробництва ігрового фільму "Меблі".

Режисерові Домінікії Левчук для виробництва неігрового фільму "Спогад" призначено грант у розмірі 1 млн 525 тис. грн.

Режисер Олена Рубашевська отримає грант у розмірі 1 млн 284 тис. грн для виробництва неігрового фільму "Лінія життя".