На Сардинії на дах будинку впало 8,5 кілограмів кокаїну вартістю 9 мільйонів євро

На італійському острові Сардинія на дах будинку з літака впала валіза з кокаїном вартістю близько 9 млн євро, повідомляє УНИАН.

Літак потрапив на камери спостереження / фото carabinieri.it

Власники будинку в невеликом﻿у містечку Баратілі-Сан-П'єтро почули гучний удар по даху і відразу ж викликали поліцію.﻿

Поліцейські знайшли на даху чорну валізу, у якій було заховано 8,5 кг чистого кокаїну.

Відзначається, що інцидент стався ще 28 березня. І після спецоперації Fly Down, що тривала кілька місяців, днями поліція затримала пілота літака.

Слідчі з'ясували, що літак вилетів із невеликого аеропорту в Римі й пролетів у провінції Нуоро на північному сході Сардинії. У районі міста Баратілі-Сан-П'єтро в провінції Орістано літак зник із радарів приблизно на 20 хвилин.

У поліції розповіли, що літак зник із радарів за кілька хвилин до того, як впала валіза, тому що він летів на дуже малій висоті. За даними GPS із пристрою на борту літака, за ці 20 хвилин він зробив кілька кіл над місцем, де знайшли валізу.

Цей же літак потрапив на камери спостереження після приземлення в Ольвії.

Поліція продовжує пошуки наркоторговців, які повинні були приймати "посилку" з кокаїном на землі.