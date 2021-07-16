РНБО сьогодні ввела санкції проти понад 60 осіб, - ОП
У п'ятницю, 16 липня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели санкції проти 15 фізичних і 53 юридичних осіб, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомляє прес-служба офісу президента.
"Також на засіданні РНБО в п'ятницю розглядалося питання застосування персональних спеціальних економічних і обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету Міністрів України та СБУ. Так, були застосовані санкції до 15 фізичних і 53 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.