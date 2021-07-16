У NASA змогли перезапустити роботу телескопа Hubble

Після збою в системі 13 червня телескоп не працював. Усі його прилади були переведені у безпечний режим, повідомляє Корреспондент.

Фахівці NASA змогли успішно підключити резервне апаратне забезпечення на телескопі Hubble, який не працював із 13 червня. Про це повідомило аерокосмічне агентство у п'ятницю, 16 липня.

Зазначено, що в NASA підключили резервні блок живлення і блок управління, а також засоби форматування наукових даних до іншої сторони модуля Наукового інструментарію, управління й обробки даних (SI C&DH). Ще деяке обладнання на борту Hubble перепідключили до резервного модуля через альтернативні інтерфейси. За підсумками робіт резервна система приведена в нормальний режим.

"Команда Hubble зараз стежить за обладнанням, щоб переконатися, що все працює правильно. Потім група проведе калібрування приладів перед відновленням нормальної наукової роботи", - повідомило NASA.

Після збою в системі 13 червня телескоп не працював, усі його прилади були переведені в безпечний режим.

Протягом місяця фахівці проводили тести, які включали спроби перезавантажити і переналаштувати систему та резервне апаратне забезпечення, але успіхом не завершилися. Однак було виявлено, що можлива причина проблеми пов'язана із блоком управління живленням.

Як відомо, телескоп Hubble був запущений у 1990 році. За 31 рік своєї роботи телескоп провів більше 1,5 млн досліджень Всесвіту, на основі яких було підготовлено понад 18 тисяч наукових робіт.