П'яного водія під Житомиром зупинило стадо

5 июля в городе Новоград-Волынский полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Мужчина пытался сбежать и умышленно создавал аварийные ситуации. В итоге спровоцировал ДТП со служебной машиной и скрылся с места ее совершения, повідомляє Журнал Житомира.

Как стало известно, остановили беглеца в соседней громаде с помощью коров.

"В Новоград-Волынский районный отдел полиции поступило сообщение о нетрезвом водителе за рулем автомобиля Mercedes Vito. Для проверки этих сведений по указанному заявителем адресу выехали полицейские сектора реагирования. Минивэн был припаркован возле одного из торговых заведений, а его водитель находился снаружи. Однако при появлении правоохранителей водитель заскочил в салон и быстро уехал, пытаясь скрыться из поля зрения патрульных. Не отреагировал он на включенные проблесковые маячки на служебном Mitsubishi, звуковые сигналы и обращения правоохранителей, которые следовали за ним, о необходимости остановки транспортного средства", - сообщают правоохранители.

Отмечается, что мужчина создавал опасные ситуации для других участников движения и всячески провоцировал ДТП с преследователями.

"На одной из улиц города водитель минивэна резко затормозил - и только моментальная реакция полицейских и их умелые действия помогли избежать травмирования участников погони в результате столкновения автомобилей. Но даже дорожно-транспортное происшествие не остановило наглеца, он быстро уехал с места его совершения", - информирует полиция.

Полицейские передали информацию о беглеце коллегам Барановского отделения полиции, ведь неадекватный водитель выехал на территорию их обслуживания. В итоге минивэну пришлось остановиться: в с. Рогачов путь ему преградило стадо домашнего скота, а наряды патрульных блокировали его дальнейшее движение.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 41-летний житель с. Красиловка с явными внешними признаками алкогольного опьянения. В медучреждении, куда доставили мужчину, врачи зафиксировали его нетрезвое состояние (3,11 промилле).

"Этого же водителя нетрезвым наши сотрудники уже останавливали в январе и апреле текущего года. Тогда оформлялись соответствующие административные материалы. В первом случае человек апеллировал в суд и ему удалось избежать ответственности. Вчера, 15 июля, суд вынес решение по второму задокументированному нами случаю, назначив ему наказание в виде штрафа и лишения права управления. Однако это судебное постановление еще не вступило в законную силу", - рассказал начальник Новоград-Волынского райотдела полиции Андрей Гнатенко.

Полицейские оформили новые материалы сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.