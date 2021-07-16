MH17: Боррель закликав РФ взяти відповідальність за збитий літак

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зробив заяву від імені країн Євросоюзу по сьомої річниці катастрофи рейса MH17 над Донбасом. Боррель закликав Росію визнати свою відповідальність за цю трагедію, повідомляє Деловая столица.

Як наголосив Боррель, Євросоюз все ще відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких та готовий підтримувати зусилля для встановлення істини та забезпечення справедливості для 298 жертв катастрофи рейсу MH17 та притягнення винних до відповідальності.