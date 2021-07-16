Данілов розповів, коли оприлюднять список олігархів

Список олігархів не буде оприлюднений до ухвалення Верховною Радою відповідного закону.﻿ Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу, повідомляє УНИАН.

Говорячи про те, чи може парламент ухвалити закон про деолігархізацію до осені, на позачерговій сесії, Данілов нагадав, що президент зробив все від нього залежне, подавши законопроект у парламент, який вже пройшов перше читання. І тому на сьогодні це питання до Верховної Ради, на яку РНБО не може впливати.

Стосовно того, коли буде оприлюднено список олігархів, Данілов сказав: "Список не може з’явитися без закону. Це не припустимо".

Разом з тим Данілов додав, що РНБО вже розробляє систему моніторингу для того, щоб встановити, хто підпадає під критерії олігарха, а хто ні.