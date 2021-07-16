ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, де були виявлені перші випадки COVID-19. Це потрібно для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу, від якого в усьому світі загинуло понад 4 мільйони людей, повідомляє РБК-Украина.

У січні ВООЗ направило експертну місію в Китай, проте це не допомогло з'ясувати подробиці про походження коронавірусу. Тепер ВООЗ вирішила піти далі і вважає, що дослідження повинні проводитися в п'яти основних областях, включаючи контроль лабораторій і дослідницьких установ, що діють в регіоні, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання людей.

"Ми очікуємо, що Китай підтримає цей новий етап наукового процесу, поділившись усіма відповідними даними в дусі прозорості. Точно так само ми очікуємо, що всі держави-члени підтримають науковий процес, утримуючись від його політизації" , - сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нагадаємо, Китай спростував звинувачення ВООЗ про те, що країна не надає потрібної інформації в розслідуванні походження коронавірусу. Там також порадили вивчити версію про завезення COVID-19 в Ухань.

Автор: Наталья Скороход