У Токіо прибули перші українські олімпійці

У п'ятницю, 16 липня, в Токіо, де пройдуть літні Олімпійські ігри, прибув перший десант олімпійців з України. З 23 липня вони будуть представляти нашу країну на Іграх ХХХІІ Олімпіади, повідомляє Страна.ua.

Про це передає пресслужба Національного олімпійського комітету на своєму сайті. Зокрема, після проходження в міжнародному аеропорту Токіо всі необхідні міграційні процедури, перевірки документів, складання тесту на Covid-19 українці вирушили в Олімпійське селище. Першими жителями олімпійського будинку стали наші представники боксу, дзюдо та стрільби з лука.

За даними пресцентру, хлопці розмістилися в комфортних одномісних і двомісних кімнатах. У перший вечір прибуття спортсмени відвідали їдальню, яка працює цілодобово і пропонує широкий спектр страв різних кухонь світу.