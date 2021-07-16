Поки дорослі дивилися телевізор, під час пожежі загинула дитина
Під Тернополем сталася пожежа в підсобному приміщенні, в якому перебувала дворічна дівчинка - в результаті події дитина загинула, повідомляє РБК-Украина.
Дорослі в цей час дивилися телевізор в будинку.
Трагедія сталася в селі Нова Могильниця вчора ближче до вечора.
На місці НП працювали пожежники, слідчі Головного управління Нацполіції, експерти та криміналісти.
У приміщенні, де сталося загоряння, правоохоронці виявили під ліжком бездиханне тіло дівчинки.
Імовірно, під час пожежі маленька дитина злякалася і сховалася туди від вогню.
Приміщення, в якому трапилася трагедія, раніше використовувалося як курник, але багатодітна сім'я - уродженці Закарпатської області - облаштувала там житлову кімнату і провела туди світло.
За попередньою інформацією, на момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих у будинку в той час дивилися телевізор, а маленькі грали у дворі.
"У якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, то побачили, що горить будівля", - розповіли правоохоронці.
Точну причину загоряння встановлять після проведення необхідної експертизи. Наразі вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Автор: Володимир Костирін