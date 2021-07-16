Нацрада отримає незалежність - Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Відповідний документ Верховна Рада ухвалила 17 червня, повідомляє РБК-Україна.
Відповідно до документа, голова країни має можливість створити конкурсну комісію для відбору кандидатів на посаду членства Нацради за своєю квотою й призначити їх своїм указом, передає інтернет-представництво президента України.
"Також змінюється порядок і збільшується з двох до шести місяців термін, упродовж якого Верховна Рада призначає членів Нацради за своєю квотою", - зазначається у тексті закону.
Зокрема, закон уточнює вимоги щодо статусу членства Нацради. Це стосується:
- терміну проживання на території України;
- кваліфікації;
- володіння державною мовою.
"Також розширюється перелік обставин, які унеможливлюють призначення особи членом Нацради", - повідомляється у законопроєкті.
Автор: Сергій Пишкін