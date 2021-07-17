Порошенко порівняв статтю Путіна про Україну з Mein Kampf Гітлера

Пропагандистська стаття президента РФ Володимира Путіна про Україну – це його своєрідний "Майн кампф" (Mein Kampf, книга Адольфа Гітлера, яка стала ідеологічною основою фашизму, – ред.) Путін готує росіян до можливої агресії проти всієї України, повідомляє Обозреватель.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час телемарафону. Політик зауважив, попри те, шо Путін написав свій опус українською мовою, переважна більшість українців його не читала. Це означає, що вплив Росії на внутрішню політику України дедалі слабшає.

Водночас Порошенко вважає, що прочитати путінську статтю потрібно для того, щоб зрозуміти стратегічні наміри агресора.

"Тут я вам пораджу – обов’язково прочитайте цю статтю, бо вона не про внутрішню політику України, а про зовнішню політику Росії. Я б прирівняв цю статтю Путіна, яка визначає можливу стратегію дій Російської імперії, його величності Путіна на найближчі десятиліття, а не роки, із "Майн кампфом" , – сказав п’ятий Президент.

Порошенко переконаний, що ця стаття є насамперед зверненням до росіян – Путін готує їх до можливої повномасштабної агресії проти всієї України.

"Це червоною стрічкою проходить через всю статтю" , – зазначає політик

П'ятий президент порівняв сьогоднішній трактат Путіна із виступом господаря Кремля у 2007 році на Мюнхенській конференції з безпеки. Лідер Росії тоді також говорив про зміну зовнішньої політики. Після цього почалась агресія Росії проти Грузії.

З огляду на це Порошенко розкритикував слова Зеленського про те, що у Путіна вистарчило часу на написання статті, але забракло на зустріч з ним.

"На відміну від України, яка зупинила його на кордоні і звільнила 2/3 окупованого Донбасу, Путін дійшов до Тбілісі. Путінські літаки бомбили Поті. Він захопив і закріпив Абхазію і Осетію. І мені здається, з боку Зеленського було дуже легковажно після цієї статті коментувати: "часу на зустрічі зі мною не знайшлися, а часу на написання статті знайшлося". Друзі, ця стаття означає – Україна в небезпеці" , – констатує Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що через дивну поведінку Зеленського Україна втратила потужну пвдтримку Заходу. Політик розкритикував бажання чинного президента зустрітися з Путіним без участі міжнародних партнерів.

"Наші партнери кажуть – ми з Україною пліч-о-пліч будемо боронити. Зеленський каже – не треба, я сам поїду. Сам зустрінуся. Хоч в Женеві, Хоч в Єрусалимі, хоч в Стамбулі. Хоч де. Подивіться – який жахливий так званий миротворчий спам. То вони продукують Женевський формат, то Вашингтонський формат, то Будапештський формат, то зустрічі. Це перестав будь-хто серйозно сприймати. Жахливо, коли внаслідок таких некомпетентних дій саму Україну можуть почати сприймати несерйозно" , – застеріг лідер "ЄС".

Зараз головне завдання – відновити міжнародну солідарність у підтримці цілісності України, наголосив Порошенко.