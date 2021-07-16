У Німеччині через потоп 100 тис. людей залишилися без електрики

У Німеччині, де через негоду і викликаних нею сильних повеней загинули вже понад 100 осіб, почалися перебої з електрикою. Без світла залишилися 102 тисячі осіб, повідомляє Страна.ua.

Про це 16 липня поінформував німецький портал Tagesschau. Крім цього, тисячі жителів у найбільш постраждалих регіонах були змушені покинути свої будинки через руйнування і підтоплення.

Фінансове управління землі Північний Рейн-Вестфалія прийняв постанову про надання допомоги громадянам і бізнесу, які стали жертвами несприятливих погодних умов.

"Завдяки заходам, передбаченим указом про стихійні лиха, ми зможемо швидко і без зайвої бюрократії надати допомогу там, де вона терміново необхідна. Негайна підтримка постраждалих громадян є нашим пріоритетом" , - наводить видання слова міністра фінансів цієї федеральної землі Луца Ліненкемпера.

В суботу округ Рейн-Ерфт (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), який особливо сильно постраждав від негоди, має намір відвідати федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він хоче особисто поспілкуватися з рятувальниками, які працюють на місці лиха.