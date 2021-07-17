Штам "Дельта": в США почалася "пандемія нещеплених"

У США оголосили про початок "пандемії нещеплених". Людей просять терміново пройти вакцинацію через поширення штаму коронавірусу "Дельта, повідомляє РБК-Україна.

Як пишеLe Figaro органи охорони здоров'я США виступили з рішучим закликом до вакцинації проти коронавірусу, підкресливши, що число жертв пандемії знову почало зростати через поширення "Дельта"-штаму.

"Повідомлення, яке доходить до нас, ясне: ми починаємо ставати свідками пандемії нещеплених" , - заявила директор центрів з профілактики та контролю захворювань (CDC) Рошель Валенскі.

За даними CDC в США всього за тиждень зафіксовано в середньому 23 300 нових випадків захворювання щодня. У тому числі зареєстровано 2790 госпіталізацій і 211 випадків смерті від коронавірусу. Таким чином захворюваність в країні зросла на 70%, кількість госпіталізацій - на 36%, а смертність - на 26%.

"Невакциновані люди являють собою майже всі випадки госпіталізації і смерті" , - зазначив координатор заходів у відповідь на пандемію в Білому домі Джефф Зієнтс.

Також відомо, що штам "Дельта" в США зараз становить понад 80% від усіх нових випадків.

Автор: Наталья Скороход