В Амстердамі з'явився міст, надрукований на 3D-принтері

В Амстердамі відкрили перший у світі сталевий міст, надрукований на 3D-принтері. Про це заявила міська влада столиці Нідерландів, повідомляє Ліга.net.

На урочистому відкритті мосту була присутня королева-консорт Нідерландів Максима.

Міст, призначений для пішоходів і велосипедистів, з'єднав набережні каналу Аудезійдс Ахтербургвал.

Автор проєкту нового моста - Йоріс Лаарман. Це перший у світі міст, надрукований на 3D-принтері, повністю зроблений зі сталі.

Конструкція важить 6000 кг, нею будуть користуватися протягом двох років - поки йде реставрація старого моста.

Пішохідний міст обладнаний датчиками, які проводять всілякі вимірювання і в разі потреби сигналізують про необхідність ремонту. Також з їх допомогою можна підрахувати, скільки пішоходів переходять міст кожен день.