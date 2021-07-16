Під Києвом авто з родиною злетіло в кювет, серед постраждалих - двоє дітей

Автомобіль Mercedes, в якому їхали четверо членів однієї сім'ї, увечері 16 липня потрапив в ДТП за Білою Церквою (Київська область) в напрямку селища Володарка неподалік водоочисних споруд, повідомляє Факти.ICTV.

За даними поліції, водій іномарки не впорався з керуванням і вилетів в кювет. Всіх, хто був в автомобілі - водія, його дружину, 9-річну дочку і 5-річного сина - госпіталізували в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості

У 33-річної матері - переломи ребер, у дітей діагностували закриті черепно-мозкові травми і струс головного мозку. Експертиза не виявила в крові батька ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Місцева поліція з'ясовує всі обставини ДТП для визначення відповідної правової оцінки.