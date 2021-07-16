Не витримало серце: бізнесмен помер після нападу на будинок

У селі Русанів, що в Броварському районі Київської області, вночі троє невідомих проникли в будинок 60-річного бізнесмена. Господаря і його дружину зв'язали, били і катували, щоб вони розповіли, де ховають гроші та коштовності. Бандити зникли, прихопивши $100 тис., а побитий чоловік відразу ж помер на руках дружини, повідомляє Факти.ICTV.

Коли загиблого оглянули медики, стало зрозуміло, що травми на його тілі були не смертельні. У постраждалого від пережитого стресу зупинилося серце. За інформацією лікарів, причиною його смерті став серцевий напад.

Сім'я має продуктовий магазин і станцію техобслуговування, тому, ймовірно, і привернула увагу грабіжників.

Сусіди розповіли, що вранці після нападу бачили, як електрик крутив біля будинку потерпілих підприємців якісь дроти. Вони припускають, що це бандити знеструмили двір, щоб не потрапити на камери спостереження.

Поліцейські вже перевірили Русанів і сусідні села, але вийти на слід підозрюваних поки не вдалося. Їм загрожує до 15 років, якщо зловлять.