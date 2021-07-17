Ученые изобрели наноловушки для борьбы с вирусами

Німецькі та американські вчені створили розроблені на основі генетичного матеріалу нанопастки, які боротимуться з вірусами. Передбачається, що новий метод зможе стати "зброєю" проти різних хвороб, зокрема й SARS-CoV-2, який спровокував пандемію, повідомляє Обозреватель.

Метод вже протестували проти аденовірусів і гепатиту В – результати показали, що віруси надійно блокуються у культурах клітин. Дані про дослідження опубліковано в журналі Nature Materials﻿.

Експеримент проводили фахівці з Технічного університету Мюнхена, а також Центру імені Гельмгольца в цьому ж німецькому місті та американського Університету Брендайса (розташований у Воолтемі штату Массачусетс).

Самі наноструктури або пастки, які складаються з ДНК і вловлюють та знешкоджують віруси механічним шляхом, розробили співробітники мюнхенського Технічного університету. Зокрема, вчені винайшли метод створення з генетичного матеріалу самозбірних об'єктів (вони розміром із частинку вірусу).

Дослідники вважають, що якщо такі нанотіла зробити порожніми, а потім покрити їх зсередини молекулами, які пов'язують вірус, то їх можна використовувати як вірусні пастки.

Жоден із об'єктів, створених починаючи з 1960-х за технологією ДНК-орігамі, не зміг би охопити цілий вірус, оскільки вони були дуже малі. Тому автори дослідження побудували порожнисті тіла для пасток вірусів із тривимірних трикутних пластин. Останні були зібрані в формі ікосаедра (багатогранник).

Ікосаедр

Так вийшов об'єкт із 12 трикутних поверхонь. Щоб пластинки ДНК у ньому збиралися у великі геометричні структури, вчені зробили їхні краї трохи скошеними.

Керівник дослідження професор Хендрік Дітц із техуніверситету Мюнхена зазначив, що в разі використання точної форми цих трикутних пластин у вчених вийде запрограмувати розмір і форму бажаних об'єктів. Також вдасться виробляти об'єкти, які міститимуть до 180 субодиниць.

Свою розробку вони хочуть протестувати спершу на мишах, а потім і на людях.