На Прикарпатті збили на смерть чемпіонку України з джиу-джитсу

В Івано-Франківській області, поблизу міста Яремче, загинула 32-річна чемпіонка України з джиу-джитсу Олена Денисенко. Жінка їхала на мотоциклі, і раптом її збив легковий автомобіль, повідомляє Факти.ICTV.

Водій вилетів на зустрічну смугу і на швидкості протаранив мотоцикл. Удар був такої сили, що шансів вижити в Олени не було.

Чемпіонка приїхала в Карпати на байкерський зліт - мотоцикл вона осідлала торік, тому це була її перша довгострокова поїздка.

"Вона навіть з навчального майданчика не їхала в місто, поки у неї не було повного екіпірування. У неї була спеціальне мотовзуття, спеціальні штани, куртка, шолом, рукавички, тобто все було, весь захист повністю був" , - коментує хлопець загиблої.

Винуватцем аварії виявився 25-річний Сергій Антонюк. Експертиза встановила, що за кермом він перебував під дією алкоголю і наркотиків. Сергій - син чиновника, випускник академії внутрішніх справ. Раніше він працював слідчим криміналістичного відділу поліції Житомирської області, але потім звільнився.

Зараз чоловік перебуває в СІЗО - йому загрожує до 10 років позбавлення волі.