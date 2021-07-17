УЄФА "відфутболили" ЗМІ РФ після нового запиту про форму

Російські ЗМІ подали запит в УЄФА в зв'язку з тим, що українські футбольні клуби повинні нанести на свою форму напис Слава Україні! Героям слава! Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповів, що це особиста справа Української прем'єр-ліги.

"Ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу" , - написали в прес-службі УЄФА.

Нещодавно стало відомо, що в новому регламенті УПЛ зазначено, що всі команди-учасниці українського чемпіонату з футболу повинні мати в екіпіровці емблему УАФ.

Логотип організації - це карта України з написом Слава Україні! Героям слава! Воно може розміщуватися між емблемою ФК і виробника футбольної форми, а також зверху на лівій стороні футболки.