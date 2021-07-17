На Харківщині дівчинка потонула в технічному водоймищі

На Харківщині дівчинка потонула в технічному водоймищі

В смт Гути Харківської області дівчинка (2014 р.н.) впала в технічну водойму цукрозаводу і загинула, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За даними пресслужби ГУ ДСНС в Харківській області дівчинка впала в воду і потонула. Для підняття тіла загиблої дитини на поверхню було залучено водолазів ДСНС.

За попередньою інформацією, дівчинка з друзями гуляла неподалік водоймища без нагляду дорослих, посковзнулася і впала в воду. Остаточні причини та обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

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